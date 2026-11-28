Per Mertesacker will die deutsche Nationalmannschaft zurück an die Weltspitze führen. „In jedem großen Turnier bis ins Halbfinale, das muss unser Anspruch sein“, zitiert die ‚Neue Presse‘ den 42-Jährigen, der zum 1. Januar beim DFB als Geschäftsführer Sport anfängt.

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„Wenn ich auf dem Platz bin, will ich auch gewinnen. Das möchte ich beim DFB vermitteln. Ich möchte nicht nur dabei sein, ich möchte das spüren“, führt der Weltmeister von 2014 aus, der beim Deutschen Fußball-Bund auf Andreas Rettig folgt.