BVB: Klartext zum Nmecha-Vertrag

Borussia Dortmund bastelt an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Mittelfeld-Chef Felix Nmecha (25). Die Gespräche sind angelaufen, echte Eile verspürt man aufseiten des Spielers für den Moment aber nicht. „Felix hat noch zwei Jahre Vertrag, und das respektieren wir voll und ganz. Borussia Dortmund hat eine wichtige Rolle in seiner Entwicklung gespielt, und er ist dankbar für das Vertrauen und die Plattform, die ihm der Verein gegeben hat“, zitiert die ‚Sport Bild‘ Nmechas Berater Tobi Alabi, der die Kommunikation mit Sebastian Kehl abwickelt.

Einen großen Markt hat der in Hamburger geborene und größtenteils in England aufgewachsene Nmecha in der Premier League. Zuletzt wurden 70 Millionen Euro als Schmerzgrenze der Dortmunder gehandelt. Verkaufen will die Borussia im Sommer aber eigentlich gar nicht.

Alabi ordnet ein: „Der Spieler entwickelt sich von Saison zu Saison weiter, und wenn ein Spieler gute Leistungen zeigt, gibt es natürlich immer Interesse und Fragen zur Zukunft. Das gehört zum Spitzenfußball dazu und spiegelt die Fortschritte wider, die er gemacht hat. Im Moment ist der Fokus ganz klar: Felix ist entschlossen, alles für Borussia Dortmund zu geben, für den Klub zu kämpfen und der Mannschaft zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.“

Im Mittelfeld wie auch im Mannschaftsgefüge hat Nmecha längst eine Führungsposition inne. Analog zu Nico Schlotterbeck (26) droht der sechsfache Nationalspieler, der Borussia zu entwachsen. Es liegt also unter anderem am mittelfristigen Plan der Schwarz-Gelben, wie der Angriff auf den seit einiger Zeit enteilten FC Bayern mal wieder gelingen kann. Keine leichte Aufgabe.