Bayer-Kandidat Garnacho trifft Entscheidung | Barças Limit für Díaz

Zu teuer

Das Tischtuch zwischen Rúben Amorim und Alejandro Garnacho ist bei Manchester United vollständig zerschnitten. Trotz solider Scoringausbeute in der abgelaufenen Saison setzt der portugiesische Trainer nicht mehr auf den Flügelspieler und hat ihm bereits mitgeteilt, dass er den Klub verlassen soll. Auch Bayer Leverkusen ist interessiert, nun hat der Argentinier angeblich einen Entschluss gefällt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Daily Mail‘ schaut die Werkself, bei der das aufgerufene Preisschild in Höhe von 82 Millionen Euro ohnehin für Stirnrunzeln gesorgt hat, dabei in die Röhre. Demnach möchte der 20-Jährige in der Premier League bleiben. Dem Blatt zufolge beschäftigen sich der FC Chelsea, Aston Villa und Tottenham Hotspur mit Garnacho. Nicht auszuschließen also, dass dieser sich in der kommenden Saison an den Red Devils rächen kann.

Bis hierhin und nicht weiter

Der FC Barcelona ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Zwar ist man mit den Zahlen der Angriffsreihe um Lamine Yamal, Raphinha und Robert Lewandowski mehr als zufrieden, allerdings fühlen sich die Blaugrana zu abhängig von dem Trio. Starkes Interesse signalisiert Barça an Luis Díaz. Die chronisch klammen Katalanen haben sich nun aber ein Limit für den Kolumbianer auferlegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport‘ berichtet, liegt die rote Linie des spanischen Meisters bei 60 Millionen Euro. Noch soll der FC Liverpool jedoch rund 80 Millionen Euro für den 28-Jährigen fordern. Sollte man mit den Reds nicht auf einen Nenner kommen, will sich Barcelona nach Alternativen umschauen. Dazu gehört unter anderem Nico Williams (22/Athletic Bilbao), der auch beim FC Bayern München ganz oben auf der Liste steht.