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Eintracht: Larsson-Verkauf auf dem Weg

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Hugo Larsson im SGE-Trikot @Maxppp

Der FC Fulham kristallisiert sich im Poker um Hugo Larsson (22) als Favorit heraus. Laut Fabrizio Romano haben die Londoner die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt aufgenommen. Rund 25 Millionen Euro standen zuletzt als mögliche Ablöse im Raum.

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Larsson hat bereits vor einigen Tagen die Freigabe für Gespräche in England erhalten. Neben Fulham zeigten auch der FC Brentford und Crystal Palace Interesse am schwedischen Mittelfeldspieler, der vor drei Jahren für neun Millionen Euro von Malmö FF nach Frankfurt gekommen war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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