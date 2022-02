„Ein glücklicher Mann“ namens Eriksen | Barça im Partymodus

Vlahovic der Gamechanger

Nach zuletzt drei Unentschieden in Serie ging Juventus Turin gestern gegen den FC Empoli als Sieger vom Platz. Maßgeblichen Anteil daran hatte Dusan Vlahovic, der doppelt traf. In sechs Partien für die Bianconeri netzte der Winter-Neuzugang viermal, was den ‚Corriere dello Sport‘ zu einer Wortneuschöpfung inspiriert. „Juvlahović“ prangt es auf der Titelseite. Mit der Schlagzeile „Juve Forza 7“ spielt die ‚Gazzetta dello Sport‘ auf den Rückstand der Alten Dame auf die Tabellenspitze an. Sieben Zähler sind es bis ganz oben noch. „Ich glaube dran“, zitiert die ‚Tuttosport‘ den ehrgeizigen Serben auf dem Cover.

Eriksen ist zurück

In England stand das Comeback von Christian Eriksen im Fokus. Erstmals lief der Däne für seinen neuen Klub FC Brentford auf. Dass es am Ende 0:2 gegen Newcastle United hieß, war eher eine Randnotiz. „Ein glücklicher Mann“ war Eriksen der ‚Daily Mail‘ zufolge. Coach Thomas Frank erlebte derweil einen „großartigen Moment des Fußballs“, wie der ‚Daily Mirror‘ schreibt. Für den ‚Daily Star‘ ist „ein erstaunlicher Mann“ zurück. Fehlen nur noch die ersten Punkte im neuen Trikot.

Auf Reals Traum-Duo ist Verlass

Der Blick in La Liga führt unweigerlich zu Real Madrid. Die Königlichen liegen komfortabel an der Tabellenspitze und holten gegen Rayo Vallecano gestern den nächsten Dreier. In der 83. Minute war es wieder einmal Karim Benzema, der auf Vorarbeit von Vinícius Júnior das Tor des Tages erzielte. Die ‚as‘ feiert das „Duo des Jahres“. Die französisch-brasilianische Kombination hat sich gesucht und gefunden.

Der Erzrivale FC Barcelona ist erst heute Abend dran und will die ansteigende Formkurve auch gegen Athletic Bilbao bestätigen. „Dass die Party weitergeht“, wünscht sich die katalanische ‚Sport‘ nach dem 4:2-Sieg in Neapel unter der Woche. „Auf zum dritten Streich“, fordert die ‚Mundo Deportivo‘, dass erstmals in dieser Saison drei Siege in Serie gelingen.