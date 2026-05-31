Klausel im Hütter-Vertrag enthüllt

Trennen sich die Wege des neuen Trainers Adi Hütter und Eintracht Frankfurt vor Vertragsende 2029 schon wieder, muss nicht das volle noch ausstehende Gehalt gezahlt werden. Laut der ‚Bild‘ findet eine entsprechende Klausel Platz im heute unterzeichneten Arbeitspapier.

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Hütter kehrt nach seinem Abschied 2021 zu Borussia Mönchengladbach nun nach Frankfurt zurück und tritt dort die Nachfolge von Albert Riera an. Dafür ließ er dem Bericht zufolge auch Angebote aus der Premier League unbeachtet.