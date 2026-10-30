Möglicherweise erhält Hasan Kurucay bald eine große Belohnung für seine Leistungen im Trikot des FC Schalke 04. Laut dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak steht der 29-jährige Verteidiger der Knappen auf dem Zettel des neuen Trainerteams der türkischen Nationalmannschaft.

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Angeführt wird die Türkei vom neuen Cheftrainer Sergen Yalcin. Kurucay war von 2013 bis 2017 Teil der türkischen Jugendnationalteams, kam dabei für die U17, die U18 und die U19 zum Einsatz. Bei der U21 stand er zweimal im Kader, erhielt aber keine Einsatzminuten.