Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Späte Ehre für Kurucay?

von Dominik Schneider - Quelle: Reşat Can Özbudak
Hasan Kurucay im Trikot von Schalke 04 @Maxppp

Möglicherweise erhält Hasan Kurucay bald eine große Belohnung für seine Leistungen im Trikot des FC Schalke 04. Laut dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak steht der 29-jährige Verteidiger der Knappen auf dem Zettel des neuen Trainerteams der türkischen Nationalmannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angeführt wird die Türkei vom neuen Cheftrainer Sergen Yalcin. Kurucay war von 2013 bis 2017 Teil der türkischen Jugendnationalteams, kam dabei für die U17, die U18 und die U19 zum Einsatz. Bei der U21 stand er zweimal im Kader, erhielt aber keine Einsatzminuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Nations League
Schalke 04
Türkei
Hasan Kuruçay

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Nations League UEFA Nations League
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Türkei Flag Türkei
Hasan Kuruçay Hasan Kuruçay
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert