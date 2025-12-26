Zur Winterpause: Die drei besten Flügelspieler der Bundesliga

Honorable Mention: Yan Diomande (RB Leipzig)

Auch wenn es der Ivorer, für den man immerhin 20 Millionen Euro an CD Leganes bezahlte, knapp nicht in die Top drei geschafft hat, verdient er eine Erwähnung. Diomande brauchte bis zum 8. Spieltag für seine erste Torbeteiligung, legte dann aber richtig los. Nach 14 absolvierten Bundesligaspielen stehen für den 19-Jährigen schon sechs Tore und drei zu Buche.

Der Rechtsfuß besticht dabei nicht nur mit Tempo, sondern auch mit einer für sein Alter beeindruckenden Abschlussqualität. RB erhofft sich, mit Diomande in Zukunft richtig Kasse zu machen, eine Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro steht im Raum. Vorher soll er aber noch einige Zeit im Leipzig-Trikot wirbeln.

Platz drei: Luis Díaz (FC Bayern)

Nicht wenige Skeptiker gab es im Sommer beim Wechsel von Luis Díaz an die Säbener Straße. Schließlich überwies der Rekordmeister 70 Millionen Euro an den FC Liverpool. Doch der 28-Jährige zeigte sofort, dass er eine Verstärkung ist. In der Bundesliga erzielte er in 14 Spielen bis dato acht Treffer und bereitete sechs Treffer vor.

Doch nicht nur offensiv ist der Kolumbianer eine Verstärkung, auch gegen den Ball stellt er ein Upgrade dar. Der Rechtsfuß presst immer wieder energisch und scheut sich nicht, mit nach hinten zu arbeiten. Lediglich die mitunter ausbaufähige Chancenverwertung kann im zur Last gelegt werden.

Platz zwei: Saïd El Mala (1. FC Köln)

Zwar dürfte den Fans des 1. FC Köln schon im Sommer bewusst gewesen sein, dass sie ein durchaus vielversprechendes Talent in den eigenen Reihen haben, von einem solchen Durchbruch dürften aber nur die wenigsten zu träumen gewagt haben. Sechs Tore und drei Vorlagen in 15 Spielen, wohlgemerkt für einen Aufsteiger und oft als Einwechselspieler, haben dafür gesorgt, dass der 19-Jährige auf der Wunschliste von nahezu allen Topvereinen steht. Auch für das DFB-Team wurde er kürzlich berufen.

Kein Wunder, schließlich bringt der Rechtsfuß ein einzigartiges Profil mit. Trotz seiner 1,87 Meter ist El Mala ein hervorragender Tempodribbler mit einer ausgezeichneten Schussqualität. Meist nimmt er es auf links mit einigen Gegenspielern auf, um den Ball danach ins lange Eck zu schweißen. Für die Rheinländer dürfte El Mala ohne Frage zum Rekordtransfer avancieren. Aktuell werden Summen von 60 Millionen Euro gehandelt, nicht auszuschließen, dass der Preis noch weiter steigt.

Platz eins: Michael Olise (FC Bayern)

Der wahrscheinlich beste Spieler der vergangenen Bundesligasaison macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Mit 16 Torbeteiligungen ist er der zweitbeste Scorer der Liga hinter Teamkollege Harry Kane. Besonders als Vorbereiter glänzt er mit neun Vorlagen.

Dribbling, Chancenkreation, Abschluss – es gibt wenig, was Olise nicht beherrscht. Bei den Bayern soll der 24-Jährige eine Generation prägen. Doch auch hier haben zahlreiche Spitzenklubs, insbesondere der FC Liverpool und Paris St. Germain, Lunte gerochen. Die Münchner haben aber die Zügel in der Hand, eine Ausstiegsklausel besitzt Olise wohl nicht.

