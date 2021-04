Ruhnert bestätigt Friedrich-Klausel

Marvin Friedrich könnte Union Berlin im Sommer per vertraglich festgeschriebener Ablösesumme verlassen. Wie Sportchef Oliver Ruhnert gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt, besitzt der 25-Jährige eine Ausstiegsklausel: „Ob er die zieht, wann er die zieht – bisher ist uns nichts bekannt in die Richtung.“ Das anstehende Transferfenster wäre für die Berliner die letzte Möglichkeit, eine angemessene Ablösesumme einzustreichen, da das Arbeitspapier des Innenverteidigers im Sommer 2022 ausläuft.

Friedrich hat maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison der Berliner. In allen 27 Bundesligaspielen stand er in der Startelf. Aufgrund der starken Leistungen sollen unter anderem Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen an einer Verpflichtung interessiert sein. Union sei laut Ruhnert aber trotz des coronabedingten Defizits (7,5 Millionen) keinesfalls zu einem Verkauf verpflichtet.