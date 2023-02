Guardiola: „Bin überzeugt, dass wir unschuldig sind“

Pep Guardiola hat die Vorverurteilung von Manchester City im Zuge der Ermittlungen wegen umfassender Finanzverstöße angeprangert. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Spanier: „Es ist das zweite Mal, dass sich diese Geschichte wiederholt. Der Verein hat bewiesen, dass wir völlig unschuldig sind (gegenüber der UEFA). Wir haben nichts falsch gemacht. Jetzt ist es der gleiche Fall. In diesem Land ist jeder unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Das ist nicht geschehen. Warum sollte ich meinen Leuten nicht vertrauen?“

Guardiola führt weiter aus: „Die Zeit wird zeigen, was passieren wird. Aber nur für den Fall, dass wir nicht unschuldig sind, werden wir akzeptieren, was der Richter und die Premier League entscheiden.“ Ein vorzeitiger Abschied von den Skyblues, wie zuletzt spekuliert, kommt für den 52-Jährigen nicht in Frage: „Ich werde mich nicht von diesem Platz wegbewegen. Das kann ich Ihnen versichern. Mehr denn je.“ City droht im Fall der Verurteilung ein satter Punktabzug, sogar ein Rauswurf aus der Premier League steht im Raum.

