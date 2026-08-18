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Premier League

Gespräche laufen: González vor City-Flucht?

von Lukas Weinstock - Quelle: The Athletic
Nico González wärmt sich auf @Maxppp

Nico González weckt Begehrlichkeiten in der Premier League. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, signalisiert Newcastle United Interesse am spanischen Sechser. Demzufolge sind die Magpies mit Manchester City in Kontakt getreten, um sich über einen möglichen Transfer auszutauschen.

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Im Frühjahr des vergangenen Jahres war González für 60 Millionen Euro vom FC Porto nach Manchester gewechselt. Den Erwartungen wurde der 24-Jährige bislang – auch aufgrund der großen Konkurrenz auf seiner Position – nicht gerecht. Trennen sich die Wege nun nach nur 1,5 Jahren schon wieder?

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