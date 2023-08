Grabara: Bundesliga-Wechsel mit Verspätung?

Der polnische Torwart Kamil Grabara (24) könnte in der Wintertransferperiode den Weg in die Bundesliga finden. Wie der Journalist Tomasz Wlodarczyk in der Sendung ‚Meczyki.pl‘ verriet, dürfte Grabara die Hinrunde noch beim FC Kopenhagen bestreiten, sollte sich das dänische Spitzenteam für die Champions League qualifizieren. Die Chancen dazu stehen nach dem 1:0 im Hinspiel bei Raków Czestochowa nicht schlecht.

„Ich habe gehört, er könnte in die Bundesliga gehen. Die Angelegenheit wird sich in den nächsten Tagen klären“, sagte Wlodarczyk über Grabara, der unter anderem beim VfL Wolfsburg gehandelt wird und zwischenzeitlich auch Thema beim FC Bayern war. Die Münchner verstärken sich allerdings in Kürze mit Daniel Peretz (23) von Maccabi Tel Aviv.