Der hitzige Poker um Julián Alvarez (26) hinterlässt auch bei Hansi Flick Spuren. Im Anschluss an den Ligaerfolg gegen Athletic Bilbao (2:0) am gestrigen Donnerstagabend äußerte sich der Barça-Coach merklich gereizt auf eine Nachfrage, ob der argentinische Angreifer in diesem Sommer noch zu den Katalanen wechseln werde: „Ich möchte nicht über Julian sprechen, okay? Ich habe mit diesen Dingen auch nichts zu tun, okay?“

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Alvarez möchte weiterhin nur zum FC Barcelona wechseln, ging zwischenzeitlich in den Streik und pocht weiter auf eine Freigabe, während die Rojiblancos ihren Angreifer mittlerweile zwar abgeben würden, allerdings ausdrücklich nicht an Barça. Flick halte sich aus der Diskussion heraus, betonte: „Deco und die anderen kümmern sich um diese Aufgaben, und ich werde meine Arbeit machen. Und meine Aufgabe ist es, die Mannschaft gut auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Das ist meine Aufgabe, und die werde ich erfüllen.“