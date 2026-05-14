Bericht: Eberl beschäftigt sich mit Wüsten-Wechsel

Lange Zeit stand Max Eberl beim FC Bayern auf der Kippe, inzwischen sind die Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister aber zufrieden mit der Arbeit des 52-Jährigen. Intern gibt es zwar nach wie vor kritische Stimmen, starke Transfers sowie die Verpflichtung von Trainer Vincent Kompany haben das Ansehen des ehemaligen Profis aber gestärkt.

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Eberls Vertrag läuft noch bis 2027 und könnte eigentlich noch in diesem Jahr verlängert werden. Jetzt müssen die Bayern aber generell um einen Verbleib fürchten. Denn die saudische Zeitung ‚Arriyadiyah‘ berichtet, dass Eberl ins Visier von Al Ittihad geraten ist. Dort soll er den Verein auf die nächste Ebene heben. Gespräche mit Eberl selbst hätten sogar schon stattgefunden.

Werden die Verantwortlichen nervös?

Glaubt man der Zeitung, haben die Verhandlungen allerdings nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Eine Einigung sei ausgeblieben, da es Differenzen bezüglich der Strategie und Ausrichtung des Klubs gegeben habe. Für den Moment stehe ein schneller Abschied deshalb nicht zur Debatte.

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Dennoch: Sollte Eberl tatsächlich mit Al Ittihad verhandelt haben und sich somit ernsthaft mit einem Abschied von den Bayern beschäftigen, dürfte das in der Führungsriege für Alarmbereitschaft sorgen. Ein Abschied jetzt käme zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Immerhin steht ein geschäftiger Transfersommer an.