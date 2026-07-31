Newcastle United streckt die Fühler nach João Palhinha (31) aus. Laut einem Bericht von ‚ESPN‘ haben die Magpies den defensiven Mittelfeldspieler vom FC Bayern als einen von zwei konkreten Kandidaten für die Nachfolge von Bruno Guimarães (27) ins Visier genommen.

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Der zahlungskräftige Premier League-Verein, der bald vom deutschen Trainer Matthias Jaissle trainiert wird, steht vor einem Mega-Verkauf des brasilianischen Nationalspielers. Die Verhandlungen mit dem FC Arsenal über den Guimarães-Wechsel befinden sich im Endstadium, eine Ablöse von 93 Millionen Euro ist im Gespräch.

Als möglichen Nachfolger haben die Magpies nun Palhinha im Blick, der im englischen Oberhaus weiterhin einen ausgezeichneten Ruf genießt. Der Portugiese hat in München keine Zukunft mehr und gilt als Verkaufskandidat Nummer eins.

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Zuletzt überraschte Palhinha zwar mit seiner Kampfansage, er wolle seine „Position behalten“, Bayerns Sportvorstand Max Eberl machte allerdings kurz darauf unmissverständlich klar, dass der Abräumer keine Rolle mehr spielt. Wie konkret die Bemühungen von Newcastle letztlich werden, bleibt abzuwarten. Neben dem Woltemade-Klub wird auch Aston Villa und Benfica Lissabon Interesse an Palhinha nachgesagt.