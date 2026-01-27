Fast fix: Eintracht-Trainer enthüllt

Lange war nicht klar, wer Nachfolger von Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt wird. Über viele Namen wurde spekuliert, die Verhandlungen sollen sich bereits auf der Zielgeraden befinden. ‚Sky‘ wartet im ‚Transfer Update‘ am Dienstagabend aber nun mit einem neuen Favoriten auf.

Dem Pay-TV-Sender zufolge soll Albert Riera die Mannschaft der Adler übernehmen. Der ehemalige Profi spielte einst für Klubs wie Girondins Bordeaux, Manchester City, dem FC Liverpool und Galatasaray Istanbul. Aktuell trainiert der 42-jährige Spanier NK Celje in Slowenien. Mit dem aktuellen Klub von Riera müssten die Frankfurter noch eine Ablöse aushandeln.

Im Hintergrund beschäftigen sich Markus Krösche und Co. zwar auch noch mit Alternativlösungen, der Fokus soll aber ganz eindeutig auf einer Verpflichtung von Riera liegen. Als Cheftrainer war der UEFA-Pro-Lizenzinhaber bisher nur in Slowenien und Frankreich unterwegs. Ein Wechsel zur Eintracht wäre für ihn definitiv ein großer Karriereschritt.