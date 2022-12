Japan-Trainer Moriyasu verlängert

Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu bleibt langfristig im Amt. Wie der japanische Fußballverband offiziell verkündet, hat man den Vertrag des 54-jährigen Übungsleiters ausgedehnt. Moriyasu soll die Samurai Blue nach dem Achtelfinal-Einzug bei der diesjährigen Weltmeisterschaft zur WM 2026 führen. Beim Turnier in Nordamerika will Japan an die Erfolge aus Katar anknüpfen.

In einer starken Gruppe mit Spanien, Deutschland und Costa Rica wurden die Asiaten überraschend Gruppensieger, scheiterten dann aber am späteren Bronzemedaillen-Gewinner Kroatien. Moriyasus Bilanz im Land der aufgehenden Sonne kann sich sehen lassen: In 62 Länderspielen unter seiner Leitung holte Japan im Schnitt 2,11 Punkte.

