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Enzo-Krach: Rosenior glättet die Wogen

von Remo Schatz - Quelle: Sky Sports
1 min.
Enzo Fernández im Gespräch mit Liam Rosenior @Maxppp

Liam Rosenior will die Suspendierung von Enzo Fernández beim FC Chelsea nicht zu hoch hängen. Gegenüber ‚Sky Sports‘ erklärt der Chelsea-Trainer: „Enzo und ich verstehen uns sehr gut. Wir hatten ein wirklich gutes Gespräch unter vier Augen. Die Dinge liegen anders, als die Leute vielleicht denken.“

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Fernández saß beim gestrigen 7:0-Kantersieg im FA Cup-Viertelfinale gegen Port Vale nur auf der Tribüne und wird auch das Topspiel in einer Woche gegen Manchester City (17:30 Uhr) verpassen. Der 25-Jährige wurde aus dem Kader gestrichen, da er offensiv mit einem Wechsel zu Real Madrid geliebäugelt hatte. Fernández-Berater Javier Pastore empfand die Bestrafung als „komplett ungerechtfertigt“.

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