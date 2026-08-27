Linksaußen Rafael Leão (27) wird den AC Mailand in diesem Sommer aller Voraussicht nach noch für 45 Millionen Euro verlassen – offen scheint nur, ob es zu Aston Villa oder Galatasaray geht. Die Mailänder schauen sich bereits nach Ersatz um und prüfen nach FT-Infos dabei auch die Personalie Jean-Mattéo Bahoya (21).

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Der Angreifer von Eintracht Frankfurt darf bei einem passenden Angebot gehen. Neben Milan wurde in den vergangenen Tagen auch Fenerbahce, Tottenham Hotspur, dem FC Everton, der AS Rom und Vereinen aus Saudi-Arabien Interesse nachgesagt. Bahoya steht bis 2029 unter Vertrag. Frankfurt hatte den Franzosen vor zweieinhalb Jahren für acht Millionen Euro vom SCO Angers geholt, jetzt soll es ein deutliches Transferplus geben.