Dass Deniz Undav (30) in dieser Bundesliga-Saison noch torlos ist, könnte laut Hansi Müller mit einer Entscheidung im vergangenen Sommer zusammenhängen. Die Vereinslegende des VfB Stuttgart äußert im Podcast ‚KLEINformat! Die KappelNight‘: „Vielleicht ist die Kapitänsbinde für ihn ein bisschen eine Belastung. Er ist ja eigentlich ein lockerer Typ, aber Kapitän von einer Mannschaft zu sein, ist nochmal etwas anderes. Da hat man mehr Verantwortung für die Mannschaft.“ (zitiert via ‚Bild‘)

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VfB-Coach Sebastian Hoeneß übergab Undav im Sommer die Binde. Seither lässt die Torausbeute des 13-fachen deutschen Nationalspielers zu Wünschen übrig, sodass er erneut im DFB-Aufgebot von Bundestrainer Jürgen Klopp fehlt. Einige starke Zuspiele in den vergangenen Partien sowie der Siegtreffer im DFB-Pokal bei Holstein Kiel (1:0) lassen jedoch die Hoffnung zu, dass Undav bald wieder zu alter Form findet.