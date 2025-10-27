Nächster Klub in England: Textor bietet 472 Millionen

Der US-amerikanische Unternehmer John Textor will nach seinem Aus bei Crystal Palace den nächsten Klub in der Premier League übernehmen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der 60-Jährige dem chinesischen Eigentümer der Wolverhampton Wanderers ein Angebot in Höhe von 472 Millionen Euro unterbreitet, um den Klub zu kaufen. 172 Millionen sollen direkt an die Eigentürmer fließen, die übrigen 300 Millionen sollen in Form von Aktien von Textors Multi-Klub-Gruppe den Besitzer wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Problem: Die chinesische Fosun-Group habe kein Interesse an den Aktien und wolle nur Anteile verkaufen. Ob Textor also tatsächlich einen neuen Klub in England bekommt, bleibt abzuwarten. Zumal die Wolves sich aktuell in einer Krise befinden und nicht gesichert ist, dass sie erstklassig bleiben. Nach neun Spieltagen steht Wolverhampton bei zwei Punkten, was den letzten Platz bedeutet.