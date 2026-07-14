Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Frankfurt legt bei Gaaei nach

von Julian Jasch - Quelle: Tipsbladet
Anton Gaaei im Einsatz für Ajax @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat Ajax Amsterdam ein verbessertes Angebot für Rechtsverteidiger Anton Gaaei (23) unterbreitet. Inzwischen stellen die Adler den Niederländern fünf Millionen Euro Ablöse in Aussicht, berichtet ‚Tipsbladet‘. Ajax soll zum jetzigen Zeitpunkt acht Millionen fordern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut möglich, dass sich die Klubs schlussendlich in der Mitte treffen werden. Gaaei selbst hat dem Wechsel schon zugestimmt. Der Däne soll am Main den Kaderplatz von Landsmann Rasmus Kristensen (29) einnehmen, der kürzlich für sechs Millionen Euro zum FC Midtjylland wechselte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
Frankfurt
Ajax
Anton Gaaei

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Anton Gaaei Anton Gaaei
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert