Frankfurt legt bei Gaaei nach

Eintracht Frankfurt hat Ajax Amsterdam ein verbessertes Angebot für Rechtsverteidiger Anton Gaaei (23) unterbreitet. Inzwischen stellen die Adler den Niederländern fünf Millionen Euro Ablöse in Aussicht, berichtet ‚Tipsbladet‘. Ajax soll zum jetzigen Zeitpunkt acht Millionen fordern.

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Gut möglich, dass sich die Klubs schlussendlich in der Mitte treffen werden. Gaaei selbst hat dem Wechsel schon zugestimmt. Der Däne soll am Main den Kaderplatz von Landsmann Rasmus Kristensen (29) einnehmen, der kürzlich für sechs Millionen Euro zum FC Midtjylland wechselte.