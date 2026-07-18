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Schalke geht leer aus: Özkacar unterschreibt

von Daniel del Federico
1 min.
Cenk Özkacar holt sich nach dem Spiel Applaus ab @Maxppp

Cenk Özkacar wird ab der kommenden Spielzeit für Trabzonspor auflaufen. Wie der türkische Erstligist offiziell mitteilt, hat sich der Verein mit dem FC Valencia auf einen Transfer verständigt. Die Spanier werden dem Vernehmen nach mit einer Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro entschädigt.

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Özkacar hatte die vergangene Saison auf Leihbasis beim 1. FC Köln verbracht, doch die Domstädter verzichteten darauf, die Kaufoption für den 25-Jährigen zu ziehen. Zuletzt hatte vor allem der FC Schalke 04 intensiv um die Dienste des Innenverteidigers gebuhlt, geht im Poker um den türkischen Nationalspieler jedoch leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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