Schalke geht leer aus: Özkacar unterschreibt

Cenk Özkacar wird ab der kommenden Spielzeit für Trabzonspor auflaufen. Wie der türkische Erstligist offiziell mitteilt, hat sich der Verein mit dem FC Valencia auf einen Transfer verständigt. Die Spanier werden dem Vernehmen nach mit einer Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro entschädigt.

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Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Cenk Özkaçar’ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Valencia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/drX1Kg0MvW — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 18, 2026

Özkacar hatte die vergangene Saison auf Leihbasis beim 1. FC Köln verbracht, doch die Domstädter verzichteten darauf, die Kaufoption für den 25-Jährigen zu ziehen. Zuletzt hatte vor allem der FC Schalke 04 intensiv um die Dienste des Innenverteidigers gebuhlt, geht im Poker um den türkischen Nationalspieler jedoch leer aus.