Kai Havertz (27) ist der neue alleinige deutsche Rekordtorschütze der Premier League. Nach seinem 46. Treffer beim Sieg gegen den FC Liverpool (1:0) erklärte der deutsche Nationalspieler gegenüber ‚Sky Sports‘: „Ich habe ein paar Spiele lang darauf gewartet. Es ausgerechnet in Anfield zu schaffen, ist eine nette Geschichte. Wir haben lange auf einen Sieg gewartet – und heute haben wir es geschafft. Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft.“

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Die Gunners hatten zuvor in den vergangenen 13 Auswärtsspielen in Liverpool nicht gewonnen. Havertz ließ mit seinem entscheidenden Treffer Ilkay Gündogan (36/Galatasaray) hinter sich, der auf 45 Tore im englischen Oberhaus kommt.