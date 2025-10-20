Bissecks Priorität im Wechselpoker

Yann Bisseck hat bei einem Abschied von Inter Mailand klare Vorstellungen. Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet bei ‚Sky Sport‘, dass der Innenverteidiger einen Wechsel zu einem Premier League-Verein, der in der Champions League vertreten ist, bevorzugt. Konkrete Anfragen aus England sind bislang aber nicht bekannt. Inter zeigt sich grundsätzlich offen für einen Verkauf, hat die geforderte Ablösesumme aber offenbar nach oben korrigiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Statt der zuletzt kolportierten 30 bis 35 Millionen Euro verlangen die Nerazzurri laut Tavolieri nun mindestens 40 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler. Als Interessenten gelten RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und die AS Monaco, die den Verteidiger schon seit Wochen beobachten. Der 24-Jährige hat noch einen bis 2029 gültigen Vertrag in Italien.