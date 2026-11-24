Bayerns Offensiv-Wunschliste

Der FC Bayern schaut sich ob der vielen Verletzungen im Kader nach Verstärkungen im Wintertransferfenster um. Als neuer Mittelstürmer werden unter anderem Eric-Maxim Choupo-Moting (37) und Amine Gouiri (26/Olympique Marseille) gehandelt. Doch auch für die Außenbahn könnte Verstärkung kommen. ‚Teamtalk‘ bringt Jérémy Doku ins Spiel.

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Der 24-jährige Belgier steht noch bis 2031 bei Manchester City unter Vertrag, könnte aber angesichts des drohenden Punktabzugs bei den Skyblues zu haben sein. Bayern-Coach Vincent Kompany wird als Triebfeder eines möglichen Transfers genannt.

Unterdessen wartet ‚Teamtalk‘ noch mit einer Bayern-Wunschliste für den Sommer auf. Darauf stehen demnach weiterhin Florian Wirtz (23) und Rio Ngumoha (18) vom FC Liverpool. Auch das Bundesliga-Trio Ibrahim Maza (21/Bayer Leverkusen), Said El Mala (20/1. FC Köln) und Antonio Nusa (21/RB Leipzig) wecke Interesse an der Säbener Straße. Michael Olise (24) und Jamal Musiala (23) werden dagegen von ‚Teamtalk‘ als Abschiedskandidaten genannt.

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Neymars Frust

Mit dem WM-Aus im Achtelfinale verabschiedete sich Neymar von der internationalen Bühne. In Brasilien kickt der 34-Jährige aber weiterhin für den FC Santos – und bleibt dabei die Diva, die er immer war. Nach der überraschenden 0:2-Niederlage gegen Grêmio in der Nacht auf Dienstag verweigerte der Superstar seinem Gegenspieler Martin Braithwaite den Hanschlag und polterte live im TV in Richtung Spielleiter.

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„Ich finde, der Schiedsrichter hat gemacht, was er wollte“, so Neymar, „ich wurde, wenn ich mich nicht irre, in der ersten Halbzeit zehnmal gefoult und er hat dafür keine Gelbe Karte gegeben. Müssen sie mir denn erst das Bein brechen? Ramon Abatti Abel (der Schiedsrichter, Anm. d. Red.) war heute wirklich schlecht, sehr schlecht. Er hat uns benachteiligt.“ ‚RMC‘ stellt fest: „Neymar verliert erneut die Nerven gegen den Schiedsrichter.“