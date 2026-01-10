Niemeyer bestätigt: Boniface nie wieder für Werder

Was sich in den vergangenen Tagen bereits ankündigte, ist nun gewiss. Aller Voraussicht nach wird Victor Boniface nicht mehr für Werder Bremen auflaufen, das bestätigte Peter Niemeyer über offizielle Kanäle des Bundesligisten. „Wir sind froh, dass wir nun eine Lösung haben und Victor eine Operation durchführen lässt. Somit gibt es Klarheit für alle Parteien“, so der Leiter Profifußball.

Der nigerianische Angreifer muss unters Messer und wird anschließend eine längere Rehabilitationsphase durchlaufen. Niemeyer rechnet deshalb nicht mehr mit weiteren Minuten des 25-Jährigen für die Grün-Weißen: „Aufgrund des Rehaprozesses gehen wir nicht mehr davon aus, dass Victor in dieser Saison noch für Werder zum Einsatz kommt.“

Der Eingriff findet noch heute statt und wird vom Spezialisten Prof. Dr. Christian Fink in Innsbruck durchgeführt. Die Entscheidung für die Operation wurde von Boniface selbst in Absprache mit den Ärzten von Bayer Leverkusen und Werder Bremen getroffen. Die Leihe wird allerdings nicht abgebrochen, Boniface bleibt bis Ende der Spielzeit offiziell Spieler von Werder.