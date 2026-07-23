Wolfsburg verstärkt sich mit Damar

Der VfL Wolfsburg hat den nächsten Transfer unter Dach und Fach gebracht. Offensivspieler Muhammed Damar (22) wechselt nach einer enttäuschenden Saison bei der TSG Hoffenheim zum Bundesliga-Absteiger und unterschreibt einen bis 2031 datierten Vertrag. Die Niedersachsen überweisen dem Vernehmen nach rund sechs Millionen Euro an die Kraichgauer. In der 2. Bundesliga machte Damar bereits während seiner Leihe zur SV Elversberg in der Saison 2024/25 auf sich aufmerksam.

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„Muhammed stand aufgrund seiner Fähigkeiten bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den VfL Wolfsburg entschieden hat. Er verfügt über eine ausgeprägte Spielintelligenz, bewegt sich sehr gut zwischen den Linien und findet auch unter Druck kreative Lösungen. Mit diesen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten im Mittelfeld und gibt unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse“, sagt VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.