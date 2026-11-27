Am Mittwoch sickerte durch, dass sich Borussia Dortmund intensiv mit Younes Ebnoutalib beschäftigt. BVB-Sportdirektor Ole Book werde zusammen mit seinem Referenten David Blacha über jegliche Schritte informiert. Ebnoutalibs Verhältnis zu den Funktionären, die er noch als Elversberger Zeiten kennt, sei sehr eng.

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‚Sky‘ griff die Berichte am gestrigen Donnerstag auf und vermeldete, dass ein Transfer im Winter für Eintracht Frankfurt kein Thema ist. Im Sommer sei ein Deal aber durchaus möglich, da sich Ebnoutalib, so ist es zu vernehmen, in Frankfurt nicht genug wertgeschätzt fühlt.

Frankfurt schaltet einen Gang hoch

Um dem entgegenzuwirken, möchte die SGE ihren Torjäger gern mit einem neuen Vertrag ausstatten und hat das Thema intern sogar nun zur Chefsache erklärt. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich Joti Chatzialexiou der Sache annimmt. Bislang hatte Sportdirektor Timmo Hardung die Verhandlungen übernommen, konnte diese aber nicht produktiv gestalten. Der Kontakt mit der Spielerseite soll aber zuletzt komplett eingeschlafen sein.

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Chatzialexiou, der seinen Posten als Sportvorstand am 1. Dezember antritt, hat der ‚Bild‘ zufolge schon Kontakt zu Ebnoutalib und dessen Lager aufgenommen. Er habe versichert, dass der Stürmer im Verein ein hohes Ansehen genießt und man unbedingt eine Einigung erzielen wolle.

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Ebnoutalibs Arbeitspapier in der Mainmetropole läuft bis 2031. Aktuell soll der deutsche Nationalstürmer 1,2 Millionen Euro jährlich verdienen. Im Zuge einer Vertragsanpassung möchte die SGE das Gehalt des 23-Jährigen verbessern. Sollten die Parteien nicht auf einen Nenner kommen, würde Frankfurt dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro aufrufen.