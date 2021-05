Citizen Kane | Griezmann statt CR7?

Citizen Kane

Die englische Insel ist nach wie vor erschüttert vom Harry Kane-Erdbeben. Der Kapitän von Tottenham Hotspur legte nach seinem bekanntgewordenen Wechselwunsch am gestrigen Donnerstag in aller Öffentlichkeit in einem Interview mit Gary Neville nach und erneuerte sein Verlangen nach Titeln. Über Spurs-Boss Daniel Levy sagte Kane: „Er könnte denken: ‚Wenn ich 100 Millionen Pfund für ihn bekommen kann, warum nicht?‘“ Der ‚Daily Mirror‘ scheint sehr angetan und titelt: „Der Spurs-Star dreht die Hitze auf“. Auch der ‚Daily Express‘ greift das Thema Nummer eins auf und hebt Kanes frommen Wunsch nach einem „ehrlichen Gespräch“ hervor. Dagegen ist der ‚Daily Star‘ schon einen Schritt weiter: „Cityzen Kane“ ist im Visier von Manchester City und der Tageszeitung zufolge in der Pole Position im Rennen um den 27-jährigen Torjäger. Eins ist klar: Bei Pep Guardiola müsste Kane sich die Königsklasse nicht mehr unter der Woche im Fernsehen anschauen.

Raiolas Donnarumma-Tour

Wäre in Zeiten der Pandemie das Reisen nicht so kompliziert, Mino Raiola hätte seine Flugmeilen wohl für dieses Jahr bereits beisammen. Der Star-Agent war mal wieder mit Blick auf die Zukunft eines Klienten, in diesem Fall Gianluigi Donnarumma, aktiv und wurde erneut in Barcelona vorstellig. Der ‚as‘ zufolge bot er den im Sommer ablösefreien Keeper des AC Mailand dem FC Barcelona als potenziellen Ersatz für Marc-André ter Stegen an. Die wirtschaftliche Situation der Katalanen könne den Klub zum Verkauf der deutschen Nummer zwei veranlassen. Viel billiger im Unterhalt wäre Donnarumma aber wohl auch nicht. Zuletzt hieß es, Juventus Turin biete dem 22-Jährigen ein Nettogehalt von zehn Millionen Euro.

Griezmann statt CR7?

Cristiano Ronaldo und Juventus Turin – die Ehe scheint nach drei Jahren ihr Ende zu finden. Ersatz muss also her für den Portugiesen, der für die Bianconeri 101 Treffer in 133 Partien erzielte. „Juve will Griezmann“, titelt die katalanische ‚Sport‘. Demnach glauben die Verantwortlichen der Alten Dame, dass der 30-jährige Franzose in die Fußstapfen von CR7 treten kann. Dazu kommt, dass Barça im Zuge der finanziellen Schwierigkeiten zu Spielerverkäufen gezwungen ist. Das Problem: Auch Super League-Schwester Juve ist in mittelschwerer Finanznot, dennoch sollen die im Jahr 2019 gezahlten 120 Millionen Euro für den Angreifer größtenteils wieder reingeholt werden. Die ‚Sport‘ kommt daher in ihrem Bericht zu dem diplomatischen Schluss: „Griezmann hat einen Vertrag bis 2024 und ist derjenige, der über seine Zukunft entscheiden kann.“