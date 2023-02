FC Bayern: Mazraoui trainiert wieder

Noussair Mazraoui hat beim FC Bayern wieder das Training aufgenommen. Wie der Rekordmeister bekanntgab, trainierte der 25-Jährige am heutigen Donnerstag erstmals wieder mit der restlichen Mannschaft. In Folge einer Corona-Erkrankung wurde beim Rechtsverteidiger im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Katar eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt.

Der Marokkaner war im Sommer ablösefrei von Ajax Amsterdam nach München gewechselt. Für die Bayern stand der Rechtsfuß seitdem wettbewerbsübergreifend 18 Mal auf dem Rasen. Vor seinem Ausfall stand Mazraoui in drei Bundesligapartien hintereinander über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

