Entscheidung im Impfskandal um Xhaka & Embolo

Nach vier Spielen Abstinenz dürfen Granit Xhaka (34) und Breel Embolo (29) wieder für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert werden. Der Verband SFV teilt mit, dass die beiden Leistungsträger der Eidgenossen im November berücksichtigt werden können. Zuvor hatten die beiden Spieler zugegeben, bei der Corona-Pandemie ihre Impfpässe gefälscht zu haben.

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Darüber hinaus bleibt Xhaka auch Kapitän der Schweizer Nati. Team-Direktor Pierluigi Tami sagt: „Wir haben uns unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven damit auseinandergesetzt. Die konkreten Umstände der beiden Angelegenheiten, die abgeschlossenen juristischen Verfahren und die bereits erfolgten sportlichen Konsequenzen sind in den Entscheid eingeflossen. Wir sind überzeugt, dass eine Rückkehr ins Nationalteam im November verantwortbar und richtig ist.“