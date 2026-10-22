Bundesliga
Bonhof setzt sich zur Wehr
@Maxppp
Rainer Bonhof denkt trotz der Kritik der Fans nicht an einen Rücktritt als Präsident von Borussia Mönchengladbach. „Ich sage in so einer Situation: ‚Jetzt erst recht. Ich laufe nicht weg.‘ Ich war immer ein Kämpfer“, stellt der 74-Jährige gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ klar.
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Zuletzt hatte der Fan-Dachverband der Gladbacher den Rücktritt von Bonhof gefordert. Der frühere Co-Trainer von Berti Vogts und Weltmeister von 1974 ist seit März 2024 im Amt.
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