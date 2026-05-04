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FT-Kurve Bundesliga

Ein Team überragt: Die FT-Topelf des 32. Sieltags

Ein torreiches Wochenende liegt hinter der Bundesliga. Entsprechend dominieren Offensivspieler die FT-Topelf des 32. Spieltags.

von Die Redaktion
1 min.
Topelf mit Vieria und Schick @Maxppp

Spieler des Spieltags: Patrik Schick

Mit seinen Bundesliga-Treffern 14, 15 und 16 trug der Bayer-Torjäger maßgeblich dazu bei, dass das Rennen um die Champions League-Plätze unglaublich spannend bleibt. Zwei Spieltage vor Schluss rangieren Leverkusen, Stuttgart und Hoffenheim mit jeweils 58 Punkten auf den Plätzen vier bis sechs. Wer sichert sich am Ende das CL-Ticket?

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Die FT-Topelf

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- Ende in 2 Tagen
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Die Tabelle der Bundesliga

Tabelle Gesamt Bundesliga

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo FC Bayern FC Bayern 83 32 +81 26 5 1 116 35
2 Logo BVB BVB 67 32 +33 20 7 5 65 32
3 Logo RB Leipzig RB Leipzig 62 32 +21 19 5 8 63 42
4 Logo Leverkusen Leverkusen 58 32 +23 17 7 8 66 43
5 Logo Stuttgart Stuttgart 58 32 +20 17 7 8 66 46
6 Logo Hoffenheim Hoffenheim 58 32 +16 17 7 8 64 48
7 Logo Freiburg Freiburg 44 32 -8 12 8 12 45 53
8 Logo Frankfurt Frankfurt 43 32 -3 11 10 11 57 60
9 Logo Augsburg Augsburg 40 32 -14 11 7 14 42 56
10 Logo Mainz 05 Mainz 05 37 32 -9 9 10 13 41 50
11 Logo M'gladbach M'gladbach 35 32 -13 8 11 13 37 50
12 Logo Hamburg Hamburg 34 32 -15 8 10 14 36 51
13 Logo Union Berlin Union Berlin 33 32 -20 8 9 15 37 57
14 Logo Köln Köln 32 32 -8 7 11 14 47 55
15 Logo Bremen Bremen 32 32 -20 8 8 16 37 57
16 Logo Wolfsburg Wolfsburg 26 32 -25 6 8 18 42 67
17 Logo St. Pauli St. Pauli 26 32 -28 6 8 18 27 55
18 Logo Heidenheim Heidenheim 23 32 -31 5 8 19 38 69
Komplette Rangliste

Die Ergebnisse im Überblick

Frankfurt - Hamburger SV 1:2
Hoffenheim - Stuttgart 3:3
Bayern - Heidenheim 3:3
Bremen - Augsburg 1:3
Union Berlin - Köln 2:2
Leverkusen - Leipzig 4:1
FC St. Pauli - Mainz 1:2
M’gladbach - Dortmund 1:0
Freiburg - Wolfsburg 1:1

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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