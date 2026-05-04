Ein Team überragt: Die FT-Topelf des 32. Sieltags

Spieler des Spieltags: Patrik Schick

Mit seinen Bundesliga-Treffern 14, 15 und 16 trug der Bayer-Torjäger maßgeblich dazu bei, dass das Rennen um die Champions League-Plätze unglaublich spannend bleibt. Zwei Spieltage vor Schluss rangieren Leverkusen, Stuttgart und Hoffenheim mit jeweils 58 Punkten auf den Plätzen vier bis sechs. Wer sichert sich am Ende das CL-Ticket?

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Die FT-Topelf

Wer ist euer Spieler des Spieltags? Schick Kade Goretzka Touré Zivzivadze Ein anderer Spieler (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Tabelle der Bundesliga

Die Ergebnisse im Überblick

Frankfurt - Hamburger SV 1:2

Hoffenheim - Stuttgart 3:3

Bayern - Heidenheim 3:3

Bremen - Augsburg 1:3

Union Berlin - Köln 2:2

Leverkusen - Leipzig 4:1

FC St. Pauli - Mainz 1:2

M’gladbach - Dortmund 1:0

Freiburg - Wolfsburg 1:1