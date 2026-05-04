Ein Team überragt: Die FT-Topelf des 32. Sieltags

Ein torreiches Wochenende liegt hinter der Bundesliga. Entsprechend dominieren Offensivspieler die FT-Topelf des 32. Spieltags.
1 min.
@Maxppp
Spieler des Spieltags: Patrik Schick
Mit seinen Bundesliga-Treffern 14, 15 und 16 trug der Bayer-Torjäger maßgeblich dazu bei, dass das Rennen um die Champions League-Plätze unglaublich spannend bleibt. Zwei Spieltage vor Schluss rangieren Leverkusen, Stuttgart und Hoffenheim mit jeweils 58 Punkten auf den Plätzen vier bis sechs. Wer sichert sich am Ende das CL-Ticket?
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Die FT-Topelf
Wer ist euer Spieler des Spieltags?
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Die Tabelle der Bundesliga
Tabelle Gesamt Bundesliga
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|FC Bayern
|83
|32
|+81
|26
|5
|1
|116
|35
|2
|BVB
|67
|32
|+33
|20
|7
|5
|65
|32
|3
|RB Leipzig
|62
|32
|+21
|19
|5
|8
|63
|42
|4
|Leverkusen
|58
|32
|+23
|17
|7
|8
|66
|43
|5
|Stuttgart
|58
|32
|+20
|17
|7
|8
|66
|46
|6
|Hoffenheim
|58
|32
|+16
|17
|7
|8
|64
|48
|7
|Freiburg
|44
|32
|-8
|12
|8
|12
|45
|53
|8
|Frankfurt
|43
|32
|-3
|11
|10
|11
|57
|60
|9
|Augsburg
|40
|32
|-14
|11
|7
|14
|42
|56
|10
|Mainz 05
|37
|32
|-9
|9
|10
|13
|41
|50
|11
|M'gladbach
|35
|32
|-13
|8
|11
|13
|37
|50
|12
|Hamburg
|34
|32
|-15
|8
|10
|14
|36
|51
|13
|Union Berlin
|33
|32
|-20
|8
|9
|15
|37
|57
|14
|Köln
|32
|32
|-8
|7
|11
|14
|47
|55
|15
|Bremen
|32
|32
|-20
|8
|8
|16
|37
|57
|16
|Wolfsburg
|26
|32
|-25
|6
|8
|18
|42
|67
|17
|St. Pauli
|26
|32
|-28
|6
|8
|18
|27
|55
|18
|Heidenheim
|23
|32
|-31
|5
|8
|19
|38
|69
Die Ergebnisse im Überblick
Frankfurt - Hamburger SV 1:2
Hoffenheim - Stuttgart 3:3
Bayern - Heidenheim 3:3
Bremen - Augsburg 1:3
Union Berlin - Köln 2:2
Leverkusen - Leipzig 4:1
FC St. Pauli - Mainz 1:2
M’gladbach - Dortmund 1:0
Freiburg - Wolfsburg 1:1
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