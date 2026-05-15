„Verdientes“ Abschiedsspiel für Goretzka

Leon Goretzka wird am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln von Spielbeginn an für den FC Bayern auflaufen. Das verkündete Cheftrainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor der Partie: „Leon Goretzka wird morgen in der Startelf stehen. Aber das ist kein Geschenk. Er hat es sich aufgrund seiner Leistungen und dessen, was er im Laufe der Jahre mit der Mannschaft erlebt hat, verdient.“

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Goretzka wird gegen die Geißböcke sein 311. Pflichtspiel und zugleich vorerst letztes Bundesligaspiel für den Rekordmeister bestreiten. Zudem ist es auch Goretzkas Abschied von der Allianz Arena. Der Vertrag des gebürtigen Bochumers läuft am Saisonende aus, derzeit deutet alles auf einen ablösefreien Wechsel zum AC Mailand hin. Doch es muss nicht die abschließende Partie für den Mittelfeldspieler im Bayern-Dress sein. Am nächsten Samstag (20 Uhr) trifft der Klub noch im DFB-Pokalfinale in Berlin auf den VfB Stuttgart.