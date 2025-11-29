Nagelsmann gefällt’s: Kompanys Kniff mit Kimmich

Konrad Laimer begann, in der Halbzeit wechselte Raphaël Guerreiro nach hinten rechts und wurde in der 66. Minute gegen Josip Stanisic ausgetauscht. Rund zehn Minuten später gab es die nächste Umstellung und Joshua Kimmich übernahm die Rechtsverteidiger-Position beim FC Bayern.

Und genau dieser Kniff von Vincent Kompany saß: Die Partie gegen den FC St. Pauli (3:1) befindet sich bereits in der Nachspielzeit, als der eigentliche Sechser in neuer, alter Position an den Ball kommt und eine maßgenaue Flanke schlägt, die Luis Díaz aus Nahdistanz mit der Schulter zum 2:1 ins Tor befördert.

Eine Szene, die zum einen nochmal Kimmichs und Kompanys Flexibilität unterstreicht. Und zum anderen auch Julian Nagelsmann gefallen dürfte. Der Bundestrainer setzt wieder etatmäßig auf seinen DFB-Kapitän außen in der Viererkette statt im Mittelfeld. Dass Kimmich dort also ein bisschen Praxis und Erfolgserlebnisse sammelt, könnte Richtung WM durchaus noch wichtig werden.