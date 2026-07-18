Les Bleus: Der Zeitplan für den Zidane-Start

Mit Zinedine Zidane steht der Nachfolger für Didier Deschamps längst fest. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, ist nun auch klar, wann der frühere Ausnahmespieler Les Bleus als Nationaltrainer übernehmen wird. Demnach ist der Dienstbeginn für den 1. September geplant.

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Das erste Länderspiel unter dem neuen Chefcoach findet am 25. September (20:45 Uhr) im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul gegen die Türkei statt. Am 2. Oktober hat sich Italien zu Zidanes Heimspiel-Debüt im Stade de France angekündigt.