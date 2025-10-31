FC Bayern: Der Vertragsplan bei Guerreiro

Christoph Freund hat lobende Worte für Bayern Münchens Rotationsspieler Raphaël Guerreiro gefunden. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Sportdirektor: „Er macht es richtig gut – egal, ob er links hinten oder auf der Zehn spielt. Er ist einfach ein richtig starker Fußballer, und wir wissen genau, was wir an ihm haben.“

Guerreiros Vertrag beim Rekordmeister läuft am Saisonende aus. Freund kündigt an: „Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten in Ruhe mit ihm sprechen, aber eine finale Entscheidung gibt es noch nicht.“ Der 31-jährige Portugiese war 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gekommen und absolvierte seither 76 Spiele (zehn Tore, sieben Vorlagen) für Bayern.