Spieler des Spieltags: Leroy Sané

Die Serie hält an: Seit dem Jahr 2003 hat der FC Bayern jedes Auftaktspiel in der Champions League gewonnen. Dass es auch in der Saison 2022/23 klappte, lag maßgeblich an Leroy Sané. Der Nationalspieler brachte die Münchner in Führung und zeigte eine bärenstarke Leistung. Von FT gab es nach der Partie die Note 1,5 – und nun die Auszeichnung zum besten Spieler des Spieltags.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick