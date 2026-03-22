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Diomande-Diagnose ist da

von Julian Jasch - Quelle: Leipziger Volkszeitung
Angreifer Yan Diomande von RB Leipzig @Maxppp

Yan Diomande hat sich beim 5:0-Sieg von RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim eine schmerzhafte Prellung an der Schulter zugezogen. Das ist einem Bericht der ‚Leipziger Volkszeitung‘ zu entnehmen. Demzufolge muss der 19-jährige Flügelflitzer nicht operiert werden.

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Die Länderspielreise mit der Elfenbeinküste kann Diomande indes nicht antreten. Stattdessen soll er in Sachsen bleiben, um die Blessur in Ruhe auszukurieren. Läuft alles nach Plan, könnte der Leistungsträger (elf Tore, acht Vorlagen) am 4. April gegen Werder Bremen wieder mit von der Partie sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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