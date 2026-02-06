FC Bayern: Klarheit bei Kane – Neuer wackelt

Der FC Bayern München kann beim Duell gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17:30 Uhr) aller Voraussicht nach auf Torjäger Harry Kane zurückgreifen. Der 32-Jährige nahm am heutigen Freitag wieder am Teamtraining teil, nachdem er in den vergangenen Tagen aufgrund einer Erkältung kürzertreten musste.

Wieder mit dabei ist wohl auch Allrounder Raphaël Guerreiro (32), der zuletzt an einer Wadenzerrung laborierte. Im Tor droht dagegen ein Ausfall von Kapitän Manuel Neuer. Der 39-Jährige ist erkrankt. Für den Routinier würde Jonas Urbig (22) zwischen den Pfosten stehen.