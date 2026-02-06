Menü Suche
FC Bayern: Klarheit bei Kane – Neuer wackelt

von Luca Hansen
Harry Kane feiert mit seinen Teamkollegen @Maxppp

Der FC Bayern München kann beim Duell gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17:30 Uhr) aller Voraussicht nach auf Torjäger Harry Kane zurückgreifen. Der 32-Jährige nahm am heutigen Freitag wieder am Teamtraining teil, nachdem er in den vergangenen Tagen aufgrund einer Erkältung kürzertreten musste.

Wieder mit dabei ist wohl auch Allrounder Raphaël Guerreiro (32), der zuletzt an einer Wadenzerrung laborierte. Im Tor droht dagegen ein Ausfall von Kapitän Manuel Neuer. Der 39-Jährige ist erkrankt. Für den Routinier würde Jonas Urbig (22) zwischen den Pfosten stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
FC Bayern
Harry Kane
Manuel Neuer
Raphaël Guerreiro

