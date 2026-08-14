Rekord-Neuzugang für Chelsea

Der FC Chelsea hat einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Von Kairat Almaty ist Dastan Stapaev zu den Blues gewechselt und kostet dem Vernehmen nach vier Millionen Euro. Damit ist er der teuerste Spieler, der je aus Kasachstan transferiert wurde.

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Dastan Satpayev has officially joined Chelsea from FC Kairat, with the Kazakhstan international moving to Burnley on loan for the upcoming season. 🇰🇿💙 pic.twitter.com/7KfFkOtI3M — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2026

Chelsea parkt den 18-Jährigen in der kommenden Saison beim FC Burnley in der Championship. Der Wechsel in die Premier League stand schon seit beinahe zwei Jahren fest. Inzwischen ist der Kasache volljährig und soll sich jetzt in England beweisen.