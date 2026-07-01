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Fürth verkauft Bundesliga-Flirt Münz

von Simon Martis - Quelle: Sacha Tavolieri
Reno Münz passt den Ball @Maxppp

Reno Münz steht vor einem Abschied von der SpVgg Greuther Fürth. Transferjournalist Sacha Tavolieri berichtet, dass es den 20-jährigen Innenverteidiger zum belgischen Erstligisten KVC Westerlo zieht. Die Franken sollen für den Defensivspieler eine Ablöse von rund 1,5 Millionen Euro kassieren.

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Münz war 2024 aus der Jugend von Bayer Leverkusen zum Kleeblatt gewechselt und absolvierte seitdem 50 Pflichtspiele. In Westerlo soll der ehemalige U19-Nationalspieler einen Vertrag über vier Jahre erhalten. Auch Klubs aus dem Oberhaus waren an Münz dran, gehen nun aber leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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