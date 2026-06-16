FC Bayern: Laimer-Entscheidung gefallen
Der Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer verlief lange schleppend. Nun ist den Parteien offenbar der entscheidende Durchbruch gelungen.
Konrad Laimer bleibt dem FC Bayern aller Voraussicht nach langfristig erhalten. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht der Defensiv-Allrounder kurz vor der Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister. Bislang ist der 29-Jährige nur bis 2027 gebunden.
Der Poker hatte sich in den vergangenen Monaten aufgrund von unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen gezogen. Laimer soll zunächst eine Gehaltserhöhung auf zwölf bis 15 Millionen Euro gefordert haben. Aktuell verdient der Österreicher kolportierte acht bis neun Millionen Euro. Nun gibt es offenbar eine moderate Aufbesserung des Salärs.
Spieler und Verein haben sich laut dem ‚kicker‘ nach zielführenden Gesprächen zu für die Münchner wirtschaftlich vernünftigen Konditionen weitgehend geeinigt. Mit dem offiziellen Vollzug sei schon in Kürze zu rechnen. Laimer hat sich unter Cheftrainer Vincent Kompany auf der Außenverteidiger-Position zum Stammspieler gemausert.
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