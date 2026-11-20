Alphonso Davies arbeitet an seinem Comeback. Wie der FC Bayern mitteilt, absolvierte der Linksverteidiger am heutigen Freitagmittag erstmals nach seiner Verletzung wieder eine individuelle Trainingseinheit an der Säbener Straße.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Länderspielreise mit der kanadischen Nationalmannschaft hatte sich der 26-Jährige einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Heute standen für Davies laut Angaben der Münchner Läufe sowie erste Übungen mit dem Ball auf dem Programm.