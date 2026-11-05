Eintracht: Defensiv-Talent unterschreibt Profivertrag

Niklas Scheller (18) unterschreibt bei Eintracht Frankfurt einen Profivertrag. Das vermeldet der Bundesligist am heutigen Donnerstag offiziell. Der 18-Jährige spielt bereits seit 2018 mit dem Adler auf der Brust. Mit der Vertragsunterzeichnung belohnt der Verein Scheller für seine starke Entwicklung und seine Leistungen in der U21.

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Dort gehört der Innenverteidiger mittlerweile zum Stammpersonal. Auch auf internationaler Ebene kann der Youngster einen Erfolg verbuchen: Scheller wurde für die kommenden Spiele der deutschen U19-Nationalmannschaft nominiert.