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Eintracht: Defensiv-Talent unterschreibt Profivertrag

von Emanuel Schultz - Quelle: eintracht.de
Adi Hütter ballt die Faust @Maxppp

Niklas Scheller (18) unterschreibt bei Eintracht Frankfurt einen Profivertrag. Das vermeldet der Bundesligist am heutigen Donnerstag offiziell. Der 18-Jährige spielt bereits seit 2018 mit dem Adler auf der Brust. Mit der Vertragsunterzeichnung belohnt der Verein Scheller für seine starke Entwicklung und seine Leistungen in der U21.

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Dort gehört der Innenverteidiger mittlerweile zum Stammpersonal. Auch auf internationaler Ebene kann der Youngster einen Erfolg verbuchen: Scheller wurde für die kommenden Spiele der deutschen U19-Nationalmannschaft nominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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