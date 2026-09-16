BVB plant drei wichtige Verlängerungen

Bei Borussia Dortmund ist man zufrieden mit der jüngsten sportlichen, aber vor allem auch unternehmerischen Entwicklung. Die Folge: Präsident Hans-Joachim Watzke will die Verträge dreier wichtiger Entscheidungsträger verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sieht Watzkes Plan vor, Sportchef Lars Ricken, Geschäftsführer Carsten Cramer und Finanzboss Thomas Treß mit neuen Arbeitspapieren auszustatten. In den kommenden Wochen wolle Watzke die Gespräche mit dem Trio aufnehmen.

„Ich habe den Eindruck, dass alle Beteiligten – auch Trainer Niko Kovac – sehr zielführend zusammenarbeiten. Es wird bei uns auch oft kontrovers diskutiert, das gefällt mir“, freut sich Watzke über die konstruktive Stimmung, die zurzeit in Dortmund vorherrscht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem das vorangegangene Transferfenster wertet der 67-Jährige als Erfolg: „Die Transferpolitik sieht plausibel und gut geplant aus. Ich habe ein gutes Gefühl, aber allein davon darf man sich nicht leiten lassen. Seriös kann man das Ergebnis erst zum Ende des Jahres beurteilen.“

Eine wesentliche Rolle spielte bei der Kaderplanung auch Ole Book, der allerdings erst im März verpflichtet wurde und dementsprechend noch mit einem langfristigen Vertrag (bis 2029) versehen ist.