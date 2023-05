Nicht nur Arsenal: Auch United beschäftigt sich mit Simakan

Zwei englische Schwergewichte sind an den Diensten von Mohamed Simakan interessiert. Der Defensivspezialist von RB Leipzig steht nach FT-Informationen nicht nur beim FC Arsenal, sondern auch bei Manchester United auf der Liste.

Die Red Devils sehen in dem Franzosen eine attraktive Möglichkeit, ihre Abwehr zu stärken. Coach Erik ten Hag möchte unbedingt einen weiteren Innenverteidiger in den eigenen Reihen begrüßen. Priorität genießt allerdings die Personalie Min-jae Kim (26) von der SSC Neapel. Die Gespräche zwischen United und dem Südkoreaner laufen.

Bei den Gunners könnte der 23-Jährige Ben White (25) ermöglichen, wieder in der Zentrale zu agieren. Der englische Nationalspieler spielt in der laufenden Saison vornehmlich auf der Rechtsverteidiger-Position. Ähnlich wie White kann Simakan ebenfalls beide Positionen im Defensivverbund bekleiden.

Teure Angelegenheit

Ein Transfer des in Marseille geborenen Abwehr-Asses wird jedoch ein kostspieliges Unterfangen. Simakan verlängerte seinen Vertrag bei den Sachsen erst im Dezember des vergangenen Jahres bis 2027. Vor diesem Hintergrund haben die Bullen alle Zügel in der Hand, was einen möglichen Verkauf des Rechtsfußes anbelangt.