14 Millionen: Platzt der Stage-Transfer?

Bereits seit Wochen scheint klar, dass Jens Stage seinen Klub Werder Bremen in Richtung TSG Hoffenheim verlassen wird. Mit dem Spieler sind sich die Kraichgauer seit Wochen einig, der 29-Jährige betonte zuletzt, dass er nach einer attraktiveren Option Ausschau halte.

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Ein erstes Angebot über neun Millionen Euro lehnte Werder ab, auch eine zweite, leicht verbesserte Offerte hatte keinen Erfolg. Was nach dem üblichen Ablösepoker aussah, könnte nun jedoch schnell in einen gescheiterten Transfer münden, berichtet die ‚Bild‘. Demnach droht der Wechsel ins Wasser zu fallen.

Werder fordert 14 Millionen

Die TSG müsste ordentlich Geld drauflegen, der Nordklub fordert mindestens 14 Millionen Euro. Durch den Verkauf von Mio Backhaus (22) an den SC Freiburg und die damit verbundenen Einnahmen von mindestens 15 Millionen Euro hat Werder keinerlei Verkaufsdruck, ihren besten Scorer abzugeben, der zudem bis 2028 unter Vertrag steht.

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Für die Kraichgauer ist diese Summe jedoch zu hoch. Vor allem angesichts des Alters von Stage dürfte der Wiederverkaufswert in ein paar Jahren ungleich geringer ausfallen. Da Hoffenheim anscheinend nicht deutlich nachlegen möchte, geht man laut ‚Bild‘ bei den Grün-Weißen davon aus, dass Stage auch in der kommenden Saison weiter für den Klub auflaufen wird.