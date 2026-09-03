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Ligue 1

Kvaratskhelia-Deal: Einigung schon greifbar

von Julian Jasch - Quelle: L'Équipe
Khvicha Kvaratskhelia im PSG-Trikot @Maxppp

Paris St. Germain arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Dribbelkünstler Khvicha Kvaratskhelia (25). Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge verlaufen die Gespräche äußerst positiv, eine zeitnahe Einigung sei sehr wahrscheinlich. Im Raum steht ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit bis 2030 oder 2031 samt Gehaltserhöhung.

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Aktuell verfügt der Georgier (50 Länderspiele) in der Stadt der Liebe über ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier. Während im Fall von Kvaratskhelia die Verhandlungen noch andauern, hat PSG die Verlängerungen mit Ousmane Dembélé (29), Willian Pacho (24), Lucas Beraldo (22) und Senny Mayulu (20) bereits so gut wie eingetütet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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